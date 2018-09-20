الدراما التركية في طريقها للهاوية
لجأت تركيا إلى تخفيف ميزانية الأعمال الدرامية التركية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي أثرت على كافة المجالات.
ويعد ” كيفانش تاتليتوغ ” بطل مسلسل ” نور ” أول ضحايا السياسة التقشقية للدراما التركية، حيث يستعد لمسلسل الجديد ” اصطدام ” الذي قرر المشاركة في انتاجه لحل جزء من الأزمة، كما أنه استغنى عن أكثر من نجم تركي لرفضهم خفض الأجور.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجعلها في حريقة
ماخرب على الشباب وخلا البنات تتكبر الا الدراما التركية
كل ماجاء واحد يخطب
الا والبنت مجهزة شروط تعجيزية
تبي واحد يشبهه مهند
الين ماطقتهم العنوسة
وصارت تقبل حتى باالهندي والباكستاني
في الزواج😐
zezu[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 2 ساعتين
طقة حلاقين..وينهم ووين الحب
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4507 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجور الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات عاليه جداا جداا–ودخلهم منها ملايين -وعند تخفيضها يحسوون انهم مبخوسين في حقهم-
والحقيقه انها فقعات من الصابون واغلبهم مات فقير او مديون –
نسأل الله لنا ولهم الهدايه والتوفيق-