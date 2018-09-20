الدراما التركية في طريقها للهاوية

أماني الغامدي(صدى):

لجأت تركيا إلى تخفيف ميزانية الأعمال الدرامية التركية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي أثرت على كافة المجالات.

ويعد ” كيفانش تاتليتوغ ” بطل مسلسل ” نور ” أول ضحايا السياسة التقشقية للدراما التركية، حيث يستعد لمسلسل الجديد ” اصطدام ” الذي قرر المشاركة في انتاجه لحل جزء من الأزمة، كما أنه استغنى عن أكثر من نجم تركي لرفضهم خفض الأجور.