الأخضر يتراجع للمركز الـ71 بالتصنيف الشهري للفيفا

نواف السالم(صدى):

كشف التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” عن تراجع المنتخب الوطني في تصنيف شهر ” سبتمبر ” ، حيث جاء في المركز 71 وفق التصنيف المعلن اليوم.

وارتقت بلجيكا مرتبة، وأصبحت في المركز الأول مشاركة مع أبطال العالم، فيما ارتقت ألمانيا 3 مراكز، لكن لا تزال خارج العشرة الكبار؛ حيث جاءت فرنسا في المركز الثاني ثم تلتها البرازيل وأعقبتها كرواتيا.

وجاءت أوروجواي في المركز الخامس، ثم إنجلترا في المركز السادس والبرتغال في المركز السابع، تليها سويسرا في المركز الثامن، ثم إسبانيا ثم الدنمارك.