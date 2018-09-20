أمانة نجران تغلق 9 ملاحم مخالفة للاشتراطات الصحية بحي الحصين

نجران(صدى):

أغلقت أمانة منطقة نجران أمس، 9 ملاحم بحي الحصين بمدينة نجران، بعد ضبط عدد من المخالفات الصحية، وذلك استمراراً لبرنامج “غذاؤكم أمانة”، الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز السلامة الغذائية.

وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا، أنه تم الإغلاق الفوري للملاحم المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، بعد ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في وجود مسالخ غير نظامية، وعدم الالتزام بالزي الخاص بالعمل، وتدني مستوى النظافة العامة، وتراكم النفايات عند واجهة المحلات، وعدم وجود رخص بلدية.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل، التشديد على تكثيف الجهود الرقابية، للتأكد من صلاحية وطريقة حفظ اللحوم والنظافة العامة وصحة ونظافة العاملين وصلاحية الأدوات ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة نجران، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم الطوارئ 940.