ميناء ينبع التجاري يحقق زيادة في مناولة البضائع

ينبع(صدى):

حقق ميناء ينبع التجاري زيادة في مناولة البضائع العامة الواردة والصادرة بنسبة %57 خلال شهر أغسطس للعام 2018م بواقع 510,311 ألف طن، وذلك مقابل 325,233 ألف عن ما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام 2017م.

ويأتي هذا النمو في إطار معدلات غير مسبوقة للمناولة كثمرة لجهود إدارة الميناء النوعية لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء، في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويتطلع الميناء إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية، لتواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة.

يذكر أنه يتوفر بميناء ينبع التجاري عدة محطات لمناولة البضائع العامة والسائبة والزيوت وتصدير الإسمنت، إضافة لمحطة الركاب، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 13,5 مليون طن التي سيكون لها الأثر البالغ لاستقبال مختلف أنواع البضائع.