جراحة نوعية لمريضة تعاني من إنسداد في القناة المرارية

سعيد العجل(صدى):

أجريت في مستشفى حائل العام عملية جراحية نوعية لمريضة تعاني من إنسداد في القناة المرارية.

حيث أستقبل المستشفى الحالة ليتم إجراء الفحوصات اللازمة إتضح على إثرها وجود إلتهاب حصوي مزمن بالمرارة مع سقوط حصوة كبيرة بالقناة المرارية أدت إلى إنسداد مراري ، ليتم عمل منظار للقنوات المرارية ومن ثم قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية نوعية لإستخراج الحصوة وبفضل من الله تكللت العملية بالنجاح حيث تم إسخراج الحصوة عن طريق قناة المرارة دون اللجوء للجراحة التقليدية والتي تستلزم فتح القناة المرارية ومن ثم وضع أنبوب تصريف لمدة خمسة عشر يوماً.

وبحمد الله وتوفيقه تماثلت المريضة للشفاء وأستعادت نشاطها اليومي الطبيعي.

تجدر الإشارة إلى ان مستشفى حائل العام استقبل خلال الأشهر الثلاث الماضية أكثر من تسعة آلاف مراجع حيث بلغ عدد المراجعين في شهر يونيو (2780) مراجع بينما بلغ عدد المراجعين في شهر يوليو (2910) مراجع في حين إستقبل المستشفى في شهر أغسطس (3352) مراجع