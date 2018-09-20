منع طالبات من ركوب حافلة مدرسية بالجماجم.. وتعليم الباحة يرد
اشتكى ولي أمر طالبات يدرسن بمدرسة في ” الجماجم ” بتسجيل صوتي، من قيام مديرة المدرسة بمنع ركوب بناته الحافلة المدرسية؛ مبينة أن الطالبات غير مشمولات بالنقل المدرسي.
وعن هذا، قال محمد هضبان، المتحدث الإعلامي لتعليم منطقة الباحة: ” الطالبات كنّ برفقة المعلمة المناوبة حتى لحظة حضور ولي الأمر واستلامهن في تمام الساعة ٢.٤٥ دقيقة ظهرًا، وكان يتواجد أيضًا حارس المدرسة برفقة زوجته التي تعمل مستخدمة في المدرسة ” .
حيث أكد ” هضبان ” أن المدرسة مزودة بكاميرات مراقبة خارجية تثبت كل ما ذُكر، وأن الإدارة تحتفظ بحق المدرسة ومنسوباتها للمطالبة أمام الجهات الرسمية فيما نشر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 3 ساعات
عندنا في ثربان قبل أمس نفس الشي
خلو الطالبات يروحون مشي على رجولهن
قائد المدرسة
وقائدة المدرسة
بمجرد ماآصبحت لهم سلطة بسيطة
تسلطو على الضعوف والضعيفات
هذي مشكلتنا🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 3 ساعات
في ناس فقراء
ماعنده يدفع رسوم حافلة
الناس مو سوى
فيهم الفقير وفيهم اليتيم وفيهم المحروم
وفيهم وفيهم
عد من زين الحافلات
أمر ياحافله محترقه
ياعطلانة
حسبي الله ونعم الوكيل
شالوم[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 11330 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اين وزارة التعليم
حي الله اهل ثربان يا القرني
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 49 دقيقة
البقااااااااء
والله يحييييييييييييك😘