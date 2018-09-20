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منع طالبات من ركوب حافلة مدرسية بالجماجم.. وتعليم الباحة يرد

منع طالبات من ركوب حافلة مدرسية بالجماجم.. وتعليم الباحة يرد
إبراهيم الزهراني(صدى):

اشتكى ولي أمر طالبات يدرسن بمدرسة في ” الجماجم ” بتسجيل صوتي، من قيام مديرة المدرسة بمنع ركوب بناته الحافلة المدرسية؛ مبينة أن الطالبات غير مشمولات بالنقل المدرسي.

وعن هذا، قال محمد هضبان، المتحدث الإعلامي لتعليم منطقة الباحة: ” الطالبات كنّ برفقة المعلمة المناوبة حتى لحظة حضور ولي الأمر واستلامهن في تمام الساعة ٢.٤٥ دقيقة ظهرًا، وكان يتواجد أيضًا حارس المدرسة برفقة زوجته التي تعمل مستخدمة في المدرسة ” .

حيث أكد ” هضبان ” أن المدرسة مزودة بكاميرات مراقبة خارجية تثبت كل ما ذُكر، وأن الإدارة تحتفظ بحق المدرسة ومنسوباتها للمطالبة أمام الجهات الرسمية فيما نشر.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 3 ساعات

عندنا في ثربان قبل أمس نفس الشي
خلو الطالبات يروحون مشي على رجولهن
قائد المدرسة
وقائدة المدرسة
بمجرد ماآصبحت لهم سلطة بسيطة
تسلطو على الضعوف والضعيفات
هذي مشكلتنا🤔

[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 3 ساعات

في ناس فقراء
ماعنده يدفع رسوم حافلة
الناس مو سوى
فيهم الفقير وفيهم اليتيم وفيهم المحروم
وفيهم وفيهم
عد من زين الحافلات
أمر ياحافله محترقه
ياعطلانة
حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 11330 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اين وزارة التعليم

حي الله اهل ثربان يا القرني

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