منع طالبات من ركوب حافلة مدرسية بالجماجم.. وتعليم الباحة يرد

إبراهيم الزهراني(صدى):

اشتكى ولي أمر طالبات يدرسن بمدرسة في ” الجماجم ” بتسجيل صوتي، من قيام مديرة المدرسة بمنع ركوب بناته الحافلة المدرسية؛ مبينة أن الطالبات غير مشمولات بالنقل المدرسي.

وعن هذا، قال محمد هضبان، المتحدث الإعلامي لتعليم منطقة الباحة: ” الطالبات كنّ برفقة المعلمة المناوبة حتى لحظة حضور ولي الأمر واستلامهن في تمام الساعة ٢.٤٥ دقيقة ظهرًا، وكان يتواجد أيضًا حارس المدرسة برفقة زوجته التي تعمل مستخدمة في المدرسة ” .

حيث أكد ” هضبان ” أن المدرسة مزودة بكاميرات مراقبة خارجية تثبت كل ما ذُكر، وأن الإدارة تحتفظ بحق المدرسة ومنسوباتها للمطالبة أمام الجهات الرسمية فيما نشر.