بالفيديو.. مطار دبي يستقبل طائرة سعودية بتحية خاصة بمناسبة اليوم الوطني
استقبل مطار دبي الدولي صباح اليوم الخميس طائرة تابعة للخطوط السعودية بتحية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.
وعقب وصول الطائرة التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطار دبي الدولي، تم استقبالها بالتحية المائية التقليدية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 3 ساعات
الأمارات اليوم الوطني عندهم
الزامي على جميع المحلات والفنادق
تحط أعلام مضيئة وطراطيع
حتى لهم يوم في السنة
لازم تطفى جميع الأنوار في عدى برج خليفة
عندهم نظااااام كذا👍
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهي غريبة عليكم يا عيال زايد
الله يديم المحبة ويسعد وطن زايد وشعب سلمان
أبو جوري[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجيهكم يا عيال زايد وماهي غربية عليكم
والله يحمي بلادنا أجمعين
دققوا في الفيديو اثناء ارتطام الماء على الطائرة وفي هذه الأثناء خرج السلم الهوائي من الطائرة
والله أعلم
أبو جوري 7766[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجيهكم يا عيال زايد وماهي غربية عليكم
والله يحمي بلادنا أجمعين
دققوا في الفيديو اثناء ارتطام الماء على الطائرة وفي هذه الأثناء خرج السلم الهوائي من الطائرة
والله أعلم
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1536 ] نشر منذ 2 ساعتين
نشكركم جزيل الشكر ولكن ماتشوفوا انه مثل هالمنظر يعتبر فال شر فال مو تمام
هالشي يتم وقت الحريق لاقدر الله
كان بالامكان مما كان تحطوا اعلام المملكه والامارات مع شوية ورود اتوقع بتكون افضل مع شوية شهارات للملكه والامارات
وجهة نظر ورأي ولكن اعيد واكرر تشكروا على ماقدمتموه يكفي تفاعلكم لان فعلا الامارات والسعوديه تعتبر وطن واحد وشعب واحد والله يديم المحبه يارب
6666[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 30 دقيقة
القرني
كيف يتم اطفاء الانوار عدى برج خليفه