  • الخميس 20

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مطار دبي يستقبل طائرة سعودية بتحية خاصة بمناسبة اليوم الوطني

بالفيديو.. مطار دبي يستقبل طائرة سعودية بتحية خاصة بمناسبة اليوم الوطني

بالفيديو.. مطار دبي يستقبل طائرة سعودية بتحية خاصة بمناسبة اليوم الوطني
دبي(صدى):

استقبل مطار دبي الدولي صباح اليوم الخميس طائرة تابعة للخطوط السعودية بتحية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وعقب وصول الطائرة التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطار دبي الدولي، تم استقبالها بالتحية المائية التقليدية.


الوسوم:

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 3 ساعات

الأمارات اليوم الوطني عندهم
الزامي على جميع المحلات والفنادق
تحط أعلام مضيئة وطراطيع
حتى لهم يوم في السنة
لازم تطفى جميع الأنوار في عدى برج خليفة
عندهم نظااااام كذا👍

[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماهي غريبة عليكم يا عيال زايد
الله يديم المحبة ويسعد وطن زايد وشعب سلمان

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين

بيض الله وجيهكم يا عيال زايد وماهي غربية عليكم

والله يحمي بلادنا أجمعين

دققوا في الفيديو اثناء ارتطام الماء على الطائرة وفي هذه الأثناء خرج السلم الهوائي من الطائرة

والله أعلم

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين

بيض الله وجيهكم يا عيال زايد وماهي غربية عليكم

والله يحمي بلادنا أجمعين

دققوا في الفيديو اثناء ارتطام الماء على الطائرة وفي هذه الأثناء خرج السلم الهوائي من الطائرة

والله أعلم

[ عدد التعليقات: 1536 ] نشر منذ 2 ساعتين

نشكركم جزيل الشكر ولكن ماتشوفوا انه مثل هالمنظر يعتبر فال شر فال مو تمام
هالشي يتم وقت الحريق لاقدر الله
كان بالامكان مما كان تحطوا اعلام المملكه والامارات مع شوية ورود اتوقع بتكون افضل مع شوية شهارات للملكه والامارات
وجهة نظر ورأي ولكن اعيد واكرر تشكروا على ماقدمتموه يكفي تفاعلكم لان فعلا الامارات والسعوديه تعتبر وطن واحد وشعب واحد والله يديم المحبه يارب

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 30 دقيقة

القرني
كيف يتم اطفاء الانوار عدى برج خليفه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *