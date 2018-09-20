بالفيديو.. مطار دبي يستقبل طائرة سعودية بتحية خاصة بمناسبة اليوم الوطني

دبي(صدى):

استقبل مطار دبي الدولي صباح اليوم الخميس طائرة تابعة للخطوط السعودية بتحية خاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وعقب وصول الطائرة التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطار دبي الدولي، تم استقبالها بالتحية المائية التقليدية.