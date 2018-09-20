مسيرة الإنسان السعودي تُروى بفيلم ” جود “

نايف السالم(صدى):

يَعرض دور السينما خلال اليوم الوطني الفيلم السعودي الأول ” جود ” ، الذي يحكي مسيرة الإنسان السعودي في بناء المملكة، من بدايتها وحتى عهدنا الحاضر الزاهر.

وعن هذا الفيلم، فإنه يوثق سخاء وعطاء الإنسان السعودي وأبرز مشاهد الحياة في المملكة وما شهدته من تطور مدني بعد اكتشاف النفط

حيث صُور الفيلم في 16 مدينة، معتمدًا بشكل أساسي على الصور الآسرة والموسيقى الأصيلة المتناغمة مع وقع الحياة؛ وذلك لاصطحاب الجمهور في رحلة تأملية من خلال أسلوب روائي عربي قديم.

وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بيان صحفي أوضحت فيه أن مشاهد الفيلم ستمنح حضور العرض فرصة الاستمتاع بتفاصيل الحياة اليومية ومسيرة البناء التي قطعها الإنسان السعودي حتى وصوله إلى مراتب متقدمة.

و ” جود ” هو أول فيلم سعودي يعرض في دور السينما منذ افتتاحها في شهر أبريل، و سيتم عرضه مجانًا خلال اليوم الوطني، وينصح بوجود الأهل مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا؛ للإجابة على تساؤلاتهم.