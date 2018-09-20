بالفيديو.. زيارة عائلة زوج فرح الهادي تسبب لها الارتباك

خالد الظفيري(صدى):

أكدت الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي، إنها شعرت بقلق كبير عند علمها بأن أهل زوجها الفنان عقيل الرئيسي، سيقومون بزيارتها في منزلها؛ حيث طلبت فرح من زوجها أن يقوم بمساعدتها في عمل بروفة لكي تقوم بحفظ الردود المناسبة للرد على الكلام والأسئلة التي سيوجهونها إليها.

ومن جانبه، قام عقيل الرئيسي بنشر مقطع صوتي عبر حسابه الشخصي على ” سناب شات “، وجه خلاله بعض الأسئلة لفرح مما أصابها بالتوتر الشديد أثناء الإجابة عليها.

وقدم ” عقيل ” اقتراحًا لزوجته بأن تقوم بوضع الطعام في أطباقهم الخاصة، وتصنع ” تشيز كيك ” وتخبرهم أنها من صنعت المائدة؛ التي قالت إنها ستقوم بتجهيز مائدة من الطعام ” بوفيه مفتوح ” لأهل عقيل، الذي سألها هل ستخبرهم أنها من قامت بطبخ الطعام، فأجابت لا لأنهم سوف يعرفون الحقيقة.