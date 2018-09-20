حساب شهير ينشر فيديو يسخر من الزي السعودي ويثير موجة من الانتقادات
أثار مقطع فيديو ساخر نشره حساب ترفيهي سعودي شهير على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، موجة من الانتقادات.
وظهر في المقطع شابين يرتديان زي سعودي مفصل بطريقة ساخرة، ويستعرضان وسط شارع عام على أنغام موسيقى الأغنية الشهيرة:) I Love It).
وتسبب المقطع في عاصفة من الانتقادات، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتحقيق في المقطع وإيقاف القائمين على الحساب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34007 ] نشر منذ 56 دقيقة
الثوب والشماغ
لبس مواطنين جميع دول الخليج
ويعتبر من التراث والعادات والتقاليد
لكن الأن بدأت هذي العاده تنحسر قليلآ قليلآ
الثوب والشماغ
وقت الدوام
أو إذا بروح أستخرج بطاقة هوية
غير ذلك
صرنا مع الموضه
نتفنن بأنواع الجنوز والموضات😐
شالوم[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 6 دقائق
هذة عادات وتقاليد وتراث عربى أصيل الدم يحن دائما إلى الأصول العربية الجميلة .