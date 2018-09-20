حساب شهير ينشر فيديو يسخر من الزي السعودي ويثير موجة من الانتقادات

حمود العنزي(صدى):

أثار مقطع فيديو ساخر نشره حساب ترفيهي سعودي شهير على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، موجة من الانتقادات.

وظهر في المقطع شابين يرتديان زي سعودي مفصل بطريقة ساخرة، ويستعرضان وسط شارع عام على أنغام موسيقى الأغنية الشهيرة:) I Love It).

وتسبب المقطع في عاصفة من الانتقادات، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتحقيق في المقطع وإيقاف القائمين على الحساب.