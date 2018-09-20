مدير تعليم مكة يوجه بمشاركة الطلاب في احتفاليات اليوم الوطني في مباراة الوحدة والرائد

محمد السعران(صدى):

ضمن إطار التعاون المشترك بين تعليم مكة ونادي الوحدة الرياضي استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي رئيس نادي الوحدة الرياضي حاتم خيمي وبسّام عبدالرزاق وعظ الدين أمين النادي وأمين حافظ عضو مجلس الإدارة وعبدالله خوقير والمدرب الوطني عصمت بابكر.

‏‫وقدم رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي خلال الزيارة‬ دعوة رسمية لحضور فعاليات‫ اليوم الوطني الثامن والثمانون والتي تتزامن مع موعد مباراة الفريق يوم السبت مع نادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرايع ⁠ ⁠‬والتي تعد الأولى في مكة المكرمة والثالثة في مسار الفريق بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

‫وقد تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة ‬أوجه التعاون المشترك بين ⁧‫تعليم مكة‬⁩ ونادي ⁧‫الوحدة‬⁩ لتفعيل جوانب اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس وتنفيذ البطولات المدرسية واستثمار مرافق النادي بما يخدم الحركة الرياضية في مكة المكرمة والاستفادة من مبادرة قسم التربية الرياضية ” موهوب مكة لاكتشاف المواهب الرياضية من أبناء تعليم مكة.

وقد وجه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة طلاب تعليم مكة في الاحتفالات التي ستقام يوم المباراة والتي من المتوقع أن يصل العدد لخمسة آلاف طالب .

من جانبه قدم رئيس نادي الوحدة الاستاذ حاتم خيمي شكره وتقديره لمدير عام تعليم مكة على كرم الضيافة والاستقبال وعلى دعمه المعنوي لنادي الوحدة متطلعين للاستفادة من الشراكة المجتمعية بين الطرفين وتقديم كل مايخدم شباب هذا الوطن الغالي .