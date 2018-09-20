سما المصري للشامتين بمرضها : اتقوا الله

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة ​سما المصري​ ، عن غضبها من شماتة البعض من مرضها، وقررت الرد عليهم وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي .

ونشرت سما صورة لها مٌعلقة عليها ، قائلة ” الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا.. الناس اللي بتقولي هو اللي زيك فاكر ربنا؟؟ أحب أقولهم أولا محدش عارف إيه العلاقة بين أي بني آدم وبين ربه.. ثانيا لو أنا مش فاكراه فهو فاكرني وفاكر كل عباده ومش عيب لما نمرض نفتكر ربنا أكتر من أي وقت.. سيبوا علاقتي بربنا ليا لوحدي أنا اللي هتحاسب لو بعمل حاجة غلط مش انتوا، والمرض بتتعرض له المحجبة والشيخ وأي حد مش أنا بس.. مش ناس فرحانة وعمالة تقولي تستاهل ” .

وتابعت سما ، ” عيب عليكوا افتكروا أن ربنا لو احب عبده ابتلاه وأنا ربنا بيحبني حتى لو بعمل غلط وهو اللي قادر يهديني مش كلامكم وتجرحوا فيا حتى في مرضي.. تخلقوا بأخلاق الرسول وبلاش شماته عشان شماتتكم دي بتاخدوا بيها ذنوب من عندي وتبقي ذنوبكم انتوا وانا اللي باخد حسناتكم.. اتقوا الله المرض مفيهوش شماته ولا له كبير وداين تدان.. ربنا يهديكوا ويسامحكم ع الشماتة فيا ” .