دورة تدريبية يقيمها قطاع الرعاية الصحية بمستشفى الملك سلمان

محمد السعران(صدى):

انطلقت صباح اليوم الدورة التدريبية عن الخطة التشغيلية لإدارة الصحة المدرسية بمنطقة الرياض ( لبرنامج الفحص الاستكشافي للطلبة ) لفرق الصحة المدرسية بالمراكز على برنامج الصحة المدرسية التابعة لمستشفى الملك سلمان في المدارس غرب الرياض بالقاعة الصغري بمستشفى الملك سلمان بحضور المساعد المدير مستشفى الملك سلمان للرعاية الصحية د/ فايز العنزي .

ويتناول البرنامج التدريبي عددا من المحاور تشمل : مبادرات الصحة المدرسية ، و مفردات الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس ، وطريقة التوثيق الالكتروني ، و طريقة الكشف عن فرط الحركة ، وتشتت الانتباه ، وصعوبة التعلم ، والكشف عن انعوجاج السلسلة الفقرية ، وأيضا الكشف عن تعاطي التدخين ، والاكتئاب في السن المدرسي ، و الكشف عن كتلة الجسم وحدة النظر ، وفحص السمع .

ويتم تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي بالتنسيق مع إدارات التعليم، وتم ترشيح عدد من المدارس لتنفيذ البرنامج بحيث تكون الأولوية للمجمعات المدرسية والمدارس التي يزيد عدد طلبتها عن 300 طالب وطالبــة والتي يتوفر فيها عيادة مدرسية ومرشد صحي.

وتم تشكيل الفرق الصحية لتنفيذ البرنامج بحيث يتكون الفريق من (طبيب وطبيبة ممرض و ممرضة وطبيب وطبيبة أسنان )

وينطلق تنفيذ البرنامج مع بداية العام الدراسي، حيث يطبق في الفصل الدراسي الأول على طلبة الأول المتوسط والأول الثانوي ويستكمل في الفصل الدراسي الثاني على طلبة الأول والرابع الابتدائي. ويتم متابعة تنفيذ البرنامج بشكل مباشر من ادارة الصحة المدرسية بالرياض ورفع تقارير اسبوعية الى الادارة العامة للصحة المدرسية والتي وضعت عدة مؤشرات اسبوعية لمتابعة انجاز مراكز الرعاية الاولية في تنفيذ البرنامج.

وتهدف الدورة إلى تدريب الكوادر الصحية على البرنامج تزامناً مع بدء العام الدراسي حيث سيتم تطبيق البرنامج للمرحلة الابتدائية ” والمتوسطة والثانوية من بنين وبنات.