” جوجل ” تدشن اللوحة العائمة وهذه مميزاتها

واشنطن(صدى):

أطلقت شركة ” جوجل ” تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل ” أندرويد ” الخاص بها، حيث دشنت لوحة مفاتيح ” عائمة ” .

ووفقًا لما كشفته بعض التقارير الصحفية، فإن التحديث الجديد لنظام تشغيل ” أندرويد ” يطرح لوحة مفاتيح جديدة، أطلقت عليها اسم ” جي بورد “.

وعن مميزات هذه اللوحة، فإنها تُتيح للمستخدم التحكم في تحريك تلك اللوحة في أي مكان يرغب في وجوده على شاشة الهاتف الذكي.

وتشمل المميزات أيضًا تغير درجة شفافيتها لنحو 50% تقريباً بمجرد توقف المستخدم عن الكتابة عليها؛ لتسمح له برؤية ما خلفها، وترجمة النصوص أو استخدام الرموز التعبيرية بصورة أكثر سلاسة.

تجدر الإشارة إلى أن ” جوجل ” طرحت تلك الميزة بصورة تجريبية على هواتف ” أندرويد ” في تطبيق ” جي بورد ” ؛ على أن تطبّقها رسميًا على لوحات المفاتيح الرئيسية لنظام التشغيل الأشهر في العالم.