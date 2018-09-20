بالفيديو.. الفنانة شمس ترد على منتقدي مقطع إهانة العامل المصري: ” أنتو أولاد كلب “

أماني الغامدي(صدى):

ردت الفنانة الكويتية شمس على موجة الانتقادات الواسعة التي طالتها، بسبب فيديو ظهرت فيه وهي تخاطب العامل المصري الذي يعمل لديها بطريقة ساخرة اعتبره المنتقدون إهانة.

ونشرت شمس فيديو جديد برفقة العامل المصري الذي يعمل لديها في الحديقة ردّت على كل ما قيل عنها، موضحة فيه إن الحديث الذي دار بينها وبين أيمن كان مجرّد مزاح، مشيرة الى أنها تعامله مثل ابنها.

ووصفت في حديثها من أساء إليها وانتقدها بعبارات مهينة كـ ” الكلاب والحقراء والسخفاء ” ، قائلة ” أنتو اللي أولاد كلب “.