بالفيديو.. الفنانة شمس ترد على منتقدي مقطع إهانة العامل المصري: ” أنتو أولاد كلب “
ردت الفنانة الكويتية شمس على موجة الانتقادات الواسعة التي طالتها، بسبب فيديو ظهرت فيه وهي تخاطب العامل المصري الذي يعمل لديها بطريقة ساخرة اعتبره المنتقدون إهانة.
ونشرت شمس فيديو جديد برفقة العامل المصري الذي يعمل لديها في الحديقة ردّت على كل ما قيل عنها، موضحة فيه إن الحديث الذي دار بينها وبين أيمن كان مجرّد مزاح، مشيرة الى أنها تعامله مثل ابنها.
ووصفت في حديثها من أساء إليها وانتقدها بعبارات مهينة كـ ” الكلاب والحقراء والسخفاء ” ، قائلة ” أنتو اللي أولاد كلب “.
ali[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 4 ساعات
يالله حسن الخاتمة قال ايش قال ابني واذا صار ابني اقوله ياكلب ياحقير هاذي اهانة والامر مهزله
عشنا وشفنا
مؤدب[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يستر اعراضنا بس تسولف وتضحك وتأكل وتشرب ويعرف حياتها مع إنسان غير محرم ومحلل لها .. والمشكله مصري ماله أمان ولا خاتمه ومتحرش
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31571 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
نادر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 4 ساعات
الحديث الذي دار بينها وبين أيمن كان مجرّد مزاح، مشيرة الى أنها تعامله مثل ابنها وناكل انا وايمن علي صفرة واحدة واعتماد عليه في كل حاجة زي كل يابهاء فاكرين القصة هذه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11218 ] نشر منذ 4 ساعات
طـــــــــيب يا *🌞*
غريب الدار[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 4 ساعات
جسمك وتعريك امام الكاميرا والناس وقلة حيائك هو من جعلك صاحبة فلة
رااايق[ عدد التعليقات: 5475 ] نشر منذ 4 ساعات
مسكينه * شنس **! هههههههههههههه
*
كل ما تبي تجمل نفسها * تغرق بالبالوعه ***
*
بما أنك تخورينها لا تنشرين غسيلك ***
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يعني أذا تبي تنظف أسنانك ورائحة فمك تكون طيبة **!!
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أستخدم معجون الأسنان والفرشة أو بالمسواك * هههههههههههههههههه
كميل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
قلة أدب ومجاهرة بالمعصية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 3 ساعات
مال إي شخص
حق أنه ينتقدها أو يسبها
كل إنسان له طريقتة الخاصة في الحياة
ومحد مسؤل عن أحد
وأضم صوتي لصوتك ياشموسه
وأتفق معك أنهم أولاد🐕
سعودي مخضرم[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 3 ساعات
شكله مطيب خاطرها المصري
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهدينا ويهديها
هذا مايقال
أما السب واللعن
والتلويح باالمشعاب وزند ابوهيدة
هذي لايقر بها عقل ولا دين😐
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11330 ] نشر منذ 1 ساعة
ما دام المصري الجنايني يشتغل كل شيء تحتاجيه فاكيد كلاكما مرتاح ومبسوط
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1536 ] نشر منذ 1 ساعة
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اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1536 ] نشر منذ 1 ساعة
شموسه ها
algernaas4[ عدد التعليقات: 850 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يهديها
ابوناصر[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 20 دقيقة
والله يا شمس مافيه كلب وحقير وسخيف وانتي موجوده
الكلب يكرم عنك يا شمس والحقير انظف منك يا شمس والسخيف ابرك منك يا شمس واولاد الكلاب اشرف واطهر منك يا ابله شمس .
وبعدين يا طنط شمس انتي معروفه ومعروف وش انتي من لحيه ربي يسترنا با الدنيا والاخره