مؤسس علي بابا لـ ” الأمريكيين ” : انسوا أي وظائف

بكين(صدى):

كشف مؤسس عملاق التجارة الإلكتروني ” علي بابا ” الصيني جاك ما، حقيقة تنفيذ ما تعهد به من خلق مليون وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ” جاك ما ” أن الشركة لم تعدد تخطط لخلق مليون وظيفة في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصاعد الحرب التجارية بين أميركا والصين.

وأوضح أن هذا الوعد جاء على أساس الشراكة الودية بين الصين والولايات المتحدة والعلاقات التجارية الرشيدة، لافتًا إلى أن هذه الفرضية لم تعد موجودة اليوم لذا لا يمكن الوفاء بهذا الوعد.

وكان ” جاك ما ” تعهد على خلق وظائف أمريكية في اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب قبل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في يناير 2017.