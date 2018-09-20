مؤسس علي بابا لـ ” الأمريكيين ” : انسوا أي وظائف
كشف مؤسس عملاق التجارة الإلكتروني ” علي بابا ” الصيني جاك ما، حقيقة تنفيذ ما تعهد به من خلق مليون وظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد ” جاك ما ” أن الشركة لم تعدد تخطط لخلق مليون وظيفة في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصاعد الحرب التجارية بين أميركا والصين.
وأوضح أن هذا الوعد جاء على أساس الشراكة الودية بين الصين والولايات المتحدة والعلاقات التجارية الرشيدة، لافتًا إلى أن هذه الفرضية لم تعد موجودة اليوم لذا لا يمكن الوفاء بهذا الوعد.
وكان ” جاك ما ” تعهد على خلق وظائف أمريكية في اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب قبل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في يناير 2017.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 4 ساعات
وأكد ” جاك ما ” أن الشركة لم تعدد تخطط لخلق مليون وظيفة في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصاعد الحرب التجارية بين أميركا والصين. وجنت علي نفسها براقش ياترامب والافطس جاك م مو هين يمتلك قرابة 500 مليار دولار في رصيده
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 3 ساعات
ترامب بسياستة البلهاء
يريد تصفية حسابات له قديمة على حساب الشعب الأمريكي
ويدري في قرارة نفسه
أنه سيدمر شعبه والعالم
لكن العناد وأبليس الي ساكن بوسط كشتة شعرة
يمنعونه من الأعتراف باالحق.
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
كل شيء تم انتقاده
حتى اقوى رجل في الكون
في نظر القرني ومن هو على شاكلته اهبل
شر البلية مايظحك
لذلك بلاشي تشطيحات يا قرني
تجيك بين قرونك اسف عيونك
ههههههههه