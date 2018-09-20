بالفيديو.. ” بديت أطيب ” .. تُعيد فضل شاكر للساحة الفنية
أثار الفنان فضل شاكر مؤخرًا التساؤلات عن تغريدته ” بديت أطيب ” ، والتي لم يكشف عن أي تفاصيل عنها؛ لتصبح هاتين الكلمتين منطلق عودة ” فضل ” للساحة الفنية بعد غياب عنها.
حيث أعلن الملحن الكويتي مشعل العروج عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” أن ” بديت أطيب ” هي أغنية خليجية جديدة للفنان فضل شاكر.
كما نشر ” العروج ” مقطع فيديو يرصد تحضيرات ” بديت أطيب ” ، ومن المرتقب أن يتم إطلاق هذه الأغنية قريبًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 4 ساعات
صاحب أجمل وأرق وأعذب
صوووووووووووت
فضل شاكر
الساحة بدونك ولاشي😐