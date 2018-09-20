بالفيديو.. إطلاق الهوية الجديدة للقناة السعودية بدون مسلسلات

علي القحطاني(صدى):

أطلقت اليوم الخميس، الهوية الجديدة للقناة السعودية من خلال تغيير شعارها ومقدمات وفواصل القناة.

ومن جانبه، أوضح داود الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن تغيير الهوية هو تغيير لعرض المواد على شاشة القناة، حيث ستعرض مواد جديدة ولاحقا ستأتي مواد أخرى، لافتًا إلى أن القناة لن تعتمد على المسلسلات وإنما ستعتمد على برامج للشباب وغير الشباب، تنقل الحراك الحاصل في المملكة.

وأكد ” الشريان ” إن الهوية الجديدة هي ثوب جديد تظهر فيه الشاشة، مضيفًا أن تغيير الشعار كان بسبب عدم تركيز الشعار السابق على السيفين والنخلة شعار المملكة، بينما الشعار الجديد يركز على ذلك.