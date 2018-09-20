بالفيديو.. إطلاق الهوية الجديدة للقناة السعودية بدون مسلسلات
أطلقت اليوم الخميس، الهوية الجديدة للقناة السعودية من خلال تغيير شعارها ومقدمات وفواصل القناة.
ومن جانبه، أوضح داود الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن تغيير الهوية هو تغيير لعرض المواد على شاشة القناة، حيث ستعرض مواد جديدة ولاحقا ستأتي مواد أخرى، لافتًا إلى أن القناة لن تعتمد على المسلسلات وإنما ستعتمد على برامج للشباب وغير الشباب، تنقل الحراك الحاصل في المملكة.
وأكد ” الشريان ” إن الهوية الجديدة هي ثوب جديد تظهر فيه الشاشة، مضيفًا أن تغيير الشعار كان بسبب عدم تركيز الشعار السابق على السيفين والنخلة شعار المملكة، بينما الشعار الجديد يركز على ذلك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34007 ] نشر منذ 52 دقيقة
القناة بدون مسلسلات
والشريان بدون شماغ
وش السالفة؟🤔
ابو راشد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 34 دقيقة
وحشنا برنامجك الثامنة ياشريان واستفزازك لضيفوك زي برنامج الاتجاه المعاكس
Reem[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 30 دقيقة
بدون شماغ يشبه” شرشبيل ” .