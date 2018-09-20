نشر فيديو اغتصاب جماعي لفتاة عبر سناب شات وتويتر

باريس(صدى):

أقدم 4 رجال بفرنسا أعمارهم ما بين 25 إلى 30 عامًا على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا في واقعة اغتصاب جماعي وتصويرها ونشر الفيديو عبر ” سناب شات ” و ” تويتر ” مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النشطاء شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية الفرنسية، بحذف مقطع الفيديو حيث يمكن سماع صوت الضحية، التي كانت في حالة سكر واضح، وهي تصرخ، بعد أن هاجمها الجناة بالقرب من نادٍ ليلي في مدينة تولوز جنوبي البلاد.

وظهرت أصوات أخرى، يُعتقد بأنها للمهاجمين، بوضوح إلى أنهم يشتركون في اعتداء جنسي؛ فيما حذّر صوت بمقطع الفيديو الآخرين قائلا: ” توقفوا عن التصوير، إنه اغتصاب… إنه اغتصاب، إنه اغتصاب. ”

وكان جزء من جسدها عارٍ جرت من شعرها، على أيدي الجناة؛ فيما حذفت الشرطة مقاطع الفيديو ولا زالت تحقق في القضية للوصول إلى الجناة.