صحة الرياض تشارك بفريق طبي في تمرين درع الوقاية 2

محمد السعران(صدى):

شاركت ” صحة الرياض ” مؤخرا في أحداث التمرين السعودي الامريكي المشترك ( درع الوقاية ٢ ) والذي اختتم اليوم الاربعاء في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط .

وشملت مشاركة ” صحة الرياض ” بفريق طبي وثلاث عربات اسعاف مزودة بأحدث التجهيزات الطبية ، اضافة الى ٢ مشرفين من ادارة الطوارئ والكوارث بصحة الرياض ، حيث تم تكريم “صحة الرياض” ممثلة بمدير عام الشؤون الصحية الدكتور ناصر بن فالح الدوسري ، نظير المشاركة المميزة والفاعلة ل” صحة الرياض “.

واشتمل ( تمرين درع الوقاية ٢ ) على عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل و تدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات وإدارة مراكز العمليات وعقد ورش عمل مشتركة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية للتدريب على كيفية إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوقاية منها.

ويشار أن المشاركين تدربوا على عددًا من المهام والفرضيات تتمثل في عمليات الإنذار ، والتطهير ، والاستطلاع الراجل والآلي للمواد الملوثة ، وإجراءات جمع العينات، وتدريب فرق التخلص من الذخائر المتفجرة على التعامل مع العبوات المبتكرة والإشعاعية، وتدريب الوحدات الطبية على آلية معالجة، وتطهير وإخلاء الأعداد الكبيرة من المصابين بالتلوث حسب سلسلة الإخلاء الطبي إلى المستشفيات الميدانية. ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفرضيات الليلية .

يذكر ان تمرين( درع الوقاية 2) يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع لتدريب جميع الوحدات العسكرية ضمن الخطة السنوية، التي تهدف أيضا لدعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات. وصقل وتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا المسلحة.