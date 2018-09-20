بالفيديو.. موقف غريب لعبير صبري وزوجها على الهواء مباشرة

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت الفنانة المصرية، عبير صبري لموقف غريب أثناء استضافتها في برنامج ” نون ” عبر قناة ” الآن ” .

وأبدت ” عبير ” رد فعل غير متوقع عندما اتصل بها زوجها المحامي أيمن البيّاع على الهاتف المحمول، ورغم أنها كانت على الهواء مباشرة، لكنها لم تستطع سوى أن ترد على اتصال زوجها خوفًا من عصبيته الزائدة.

وأظهر الفيديو، عبير صبري وهي تعد زوجها أيمن البياع خلال المكالمة؛ بأنها ستنهي اللقاء خلال دقائق وتذهب إليه!