” كيا K3 GT ” بديلة بي إم دبليو الفئة الثالثة جران توريزمو في كوريا الجنوبية

سول (صدى):

كشفت كيا عن سيارة جديدة بعد تقديم سييد GT وبروسييد شوتينج بريك, ولكن الموديل الجديد مخصص للسوق الكوري فقط وهي K3 GT والتي توصف بأنها مثل الليفت باك بملامح مستعارة من بروسييد الشوتينج بريك. وهذه السيارة تعرف باسم K3 ولكنها تعرف خارج كوريا باسم سيراتو .

وتوفر السيارة تجربة قيادة ممتعة وعالية الأداء مع تحسينات حادة في الشكل الخارجي وستتوفر السيارة بأربعة وخمسة أبواب وتتميز السيارة بشبكة تهوية كرومية أمامية وشعار GT أحمر ومرايا جانبية سوداء وعجلات 18 بوصة وعتبات GT مع مشتت خلفي كبير واسبويلر ثابت.

وتعتمد السيارة على تصميم K3 الجديدة بالكامل بلغة تصميم ديناميكية جديدة ترضي طموحات المشترين وتحمل السيارة محرك 1.6 لتر بشاحن توربيني بقوة 204 حصان وعزم دوران 265 نيوتن متر وناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات ومحرك يرسل القوة للعجلات الأمامية.