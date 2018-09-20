الفوائد الغذائية لمأكولات فصل الخريف
تتنوع مواسم الخضار والفواكه في الخريف؛ التي تحمل الفوائد الغذائية وتعزز الصحة وتقويها خاصة مع تغير الطقس وبدء الفصل البارد الذي يحمل الامراض الشائعة كـ ” البرد والانفلونزا والسعال ” وغيرها؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أفضل الأكلات الصحية التي يمكن تناولها بفصل الخريف.
التفاح
فهو غنيّ بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وقد تخفّض خطر السرطان.
اليقطين
مصدر للفيتامين A” ” الذي يحسّن الرؤية ومواد ” Phytosterols” التي قد تقلّص الكولسترول السيّئ، بالإضافة لـ ” البيتا كاروتين ” التي قد تحمي من الجذور الحرّة.
الحمضيات
الحمضيات كـ ” لليمون والأفندي والكلمنتين ” مليئة بالفيتامين C ومواد فلافونويد التي تقلّل خطر السرطان، كما تخفف من حدّة الأمراض كـ ” ألزهايمر، والباركنسون، والسكّري ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34031 ] نشر منذ 5 ساعات
لاتتعبون نفوسكم
النظام الغذائي هوه هوه
صيف ولا شتاء
ربيع ولاخريف
أكبس الين ماتفطس😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31571 ] نشر منذ 4 ساعات
ايوه هذي هي الاخبار الزينه يا صدى الوان حلوه وشي يفتح النفس. وفوائد جمه وياليت كل يوم تنزلون نوع واحد من الفواكه او الخضروات او الحبوب او غيرها من النعم وتذكرون فوائدها ومضراتها لمن يعاني من امراض والمعلقين يفيدون ويستفيدون
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4507 ] نشر منذ 4 ساعات
الصوره حلوه وخصوصا الفواكه في صناديق الخشب-طريقة العرض لها دور-
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11218 ] نشر منذ 4 ساعات
يازِقـــــــن الصــــــوره زِقنــــــــآآآآآآآآه .🤗🤗.
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خضروات لذيذه لِمَــرق الحاشــي وكَبســة الدجاج .😋😋.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4507 ] نشر منذ 4 ساعات
اقووول
ياااازقن راعي الددسن زقناااه ويازقن علوووومه–
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4507 ] نشر منذ 4 ساعات
اللي مايعرف معنى-يازقنه زقناه–يعني يازينوووه زيناااه-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31571 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31571 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب الكامه معروفه ودام الخبر عن الخضروات جيبوا لنا كلمات ميته من الماضي
وياليت الكل يجيب لنا من ديرته
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11218 ] نشر منذ 4 ساعات
ياهـلا ومسهلا بحبيب قلبي .,ااالسحاب،💚.
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بشرني عنك ياغالي عساك بخير وصحه وسعاده .
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ألعلوم ألزينه وألطيبه عندك وأنا مَقدر آصَـل مواصيلِك يخوي .
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الله يذكر أيام إختنا ناقده ومتابعه❣️. بالخـيرالله يحفظها ويرجعها لصدى .
Reem[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله فصل الخريف يبدأ يوم الاحد وبتنخفض درجة الحرارة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11218 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب يخيتي ☕☕☕أم ألخـــــــــــــــــير 🍞🍞🍞.
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أنا راح أبدأ بمفردات نجـــــــدية أندثرت .
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المقَطع ==== ثوب
المجبب ==== مدخل البيت
العائرة ==== ركن الشارع
القرنة ==== زاوية الغرفة
بطن الحوي ==== صالة المنزل
فيذا ==== هنا
فيذاك ==== هناك
صز ==== صدق
حسياتك ==== حكايتك
ابزه معك ==== احتفظ فية معك
المقطيه ==== حبل ينشر علية الغسيل
المقاط ==== حبل يربط بة مهاد الطفل
يسَبِع ==== ينظف ويغسل
وش تتنى ==== ماذا تنتظر
انهج ==== اذهب بسرعة
الكنبل ==== البطانيه
طوفريه ==== صينية الفناجيل
جعلك البالوش ==== دعوه
البرزام ==== لتصريف مياه الامطار من السطح
مير ==== تُقال قبل السلام مثل مير الله يسلمك
النمليه ==== هو مايوضع فيه المواعين
الهمام الهمام ==== يعني عجلو
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وســـــلامَتــــــك ==== يعني الله يحفظك 😊هـذي من عندي . 😊.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4507 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله بخير ياخوي ياراعي الددسن-عساك بخير-انت الطيب واصل الطيب-الله يذكر الايام السابقه بخير-وما اقول الا يازقنها زقناااااه وفقدناها وبقوه-
اما لست محرومه فيازينها زينااااه تبي تردنا للماضي التليد لكن الله المستعاااان-غالي والطلب رخيص–
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4507 ] نشر منذ 3 ساعات
فصل الخريف يطيب فيه اكل الفاكهه وخصوصا العنب والرمان وتكثر فيه الانفلونزا الموسميه-لذا يجب الاكثار من البرتقال وكل الحمضيات للوقايه وكل شي بيد الله-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31571 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن قال يسلم من يزيد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31571 ] نشر منذ 1 ساعة
وخذي بعض المفردات عندنا
وصبحت ====صباح الخير. ردها الله
وش رحت ===مساء الخير. ردها رحت ع الرضى
تيه =====هذي
تياك====هاذيك
افلح====راح
غزله=====جن
غزل به ====جننبه
مغزله==== مجامين
السرب ====لتصريف الماء من سطح البيت
الخورمه= ===تطلق على حجر يستخدم في دياس الزرع
وتطلق على حيضان عند حد البير يصب فيه الماء للحلال يشرب
الشاذر====قطعه من الفضه تكون في القلايد الخرز القديمه
الركوه==== مهاد من الجلد يوضع الطفل فيه ويشال في الكتف او يعلق
الخيطه =====حبل الدلوا واذا هو جديد ونحيف نقول مرش لانه يحرق اليد
صخيف====نحيف
فعيم ====متين
حير====رجع
تاع وتاعوا====جاء
الحلانه===== مكان في الجدار تحط فيه الاغراض زي الخزانه
هذا ما يحضرني والى هي كثيره
وسلامتك