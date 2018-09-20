الفوائد الغذائية لمأكولات فصل الخريف

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تتنوع مواسم الخضار والفواكه في الخريف؛ التي تحمل الفوائد الغذائية وتعزز الصحة وتقويها خاصة مع تغير الطقس وبدء الفصل البارد الذي يحمل الامراض الشائعة كـ ” البرد والانفلونزا والسعال ” وغيرها؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أفضل الأكلات الصحية التي يمكن تناولها بفصل الخريف.

التفاح

فهو غنيّ بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وقد تخفّض خطر السرطان.

اليقطين

مصدر للفيتامين A” ” الذي يحسّن الرؤية ومواد ” Phytosterols” التي قد تقلّص الكولسترول السيّئ، بالإضافة لـ ” البيتا كاروتين ” التي قد تحمي من الجذور الحرّة.

الحمضيات

الحمضيات كـ ” لليمون والأفندي والكلمنتين ” مليئة بالفيتامين C ومواد فلافونويد التي تقلّل خطر السرطان، كما تخفف من حدّة الأمراض كـ ” ألزهايمر، والباركنسون، والسكّري ” .