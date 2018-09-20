” أرامكو ” تنفذ برامج بحثية لتطوير أنواع وقود ومحركات جديدة

علي القحطاني(صدى):

تعمل شركة أرامكو السعودية، بالتعاون مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، على تنفيذ برامج بحثية؛ تهدف إلى تطوير أنواع وقود ومحركات جديدة قادرة على خلق مزايا تنافسية وبيئية هائلة.

وأوضحت الشركة أن تقنية احتجاز الانبعاثات الكربونية الخارجة من عوادم السيارات تعتمد على احتواء الانبعاثات لحظة خروجها من المصدر عبر نظام عادم حديث يمكنه احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بالسيارة، ثم التخلص منه بطريقة مستدامة.

يُذكر أن أرامكو السعودية تشارك، برعاية بلاتينية في الاجتماع الدولي للمحركات والوقود ومواد التشحيم في ألمانيا، حيث تستعرض الشركة مجموعة واسعة من تقنياتها المتطورة في مجال محركات الاحتراق الداخلي واحتجاز الكربون وتخزينه.