محامي سعد لمجرد يطالب بنقله لمصحة نفسية
طالب محامي الفنان المغربي المعتقل مجددًا بفرنا، سعد لمجرد، بنقل موكله إلى مصحة نفسية وعدم إبقائه داخل الزنزانة لأنه يعاني من مرض نفسي.
وأكد المحامي الفرنسي أن لمجرد مصاب حاليًا باكتئاب حاد جراء ما يتعرض له من سنتين وبالتالي يجب الإسراع بعلاجه عبر نقله إلى داخل مصحة نفسية.
ومن الجدير بالذكر، أنه صدر قرار ضد الفنان المغربي بمتابعته رهن الاعتقال إثر اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية ثانية بالجنوب الفرنسي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33993 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يكون بعونك ياسمي😐
Reem[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 16 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله الله يعينه ويفك إزمته