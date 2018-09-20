محامي سعد لمجرد يطالب بنقله لمصحة نفسية

أماني الغامدي(صدى):

طالب محامي الفنان المغربي المعتقل مجددًا بفرنا، سعد لمجرد، بنقل موكله إلى مصحة نفسية وعدم إبقائه داخل الزنزانة لأنه يعاني من مرض نفسي.

وأكد المحامي الفرنسي أن لمجرد مصاب حاليًا باكتئاب حاد جراء ما يتعرض له من سنتين وبالتالي يجب الإسراع بعلاجه عبر نقله إلى داخل مصحة نفسية.

ومن الجدير بالذكر، أنه صدر قرار ضد الفنان المغربي بمتابعته رهن الاعتقال إثر اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية ثانية بالجنوب الفرنسي.