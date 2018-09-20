شاب سعودي يتزوج من مصرية.. والفتيات يوجهن نصائح لها

نايف السالم(صدى):

أثار زواج شاب سعودي من فتاة مصرية في محافظة الإسكندرية شمال العاصمة القاهرة الأسبوع الماضي موجة من المزاح على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاءت التعليقات على الصور التي نشرت على مواقع التواصل ساخرة على سبيل المزاح خاصة بين الفتيات، حيث قالت إحدى الفتيات: ” والله أبغي أتجوز ثري عربي ” ، وأضافت أخرى : ” يا بختها لاقيته فين دي “.

بينما وجهت فتاة ثالثة نداء إليها قائلة: ” طيب رقم تليفونه بقي بعد إذنك علشان مثني وثلاث ورباع ” ، ووجهت فتاة نصيحة طريفة للعروس أن تحافظ عليه وتسعده في حياته لتشجيع الشباب السعوديين على الزواج من المصريات، وتشجيع المنتج الوطني.

وتعليقاً على انتشار صورهما أكدت صديقة العروس، أن انتشار صور زواجهما وكثرة التعليقات أدت لضيق وغضب العروس، بشكل كبير، حتى إنها حذفت عدة مقاطع من زفافها عقب نشرها، ناشدت الفتيات بالتوقف عن نشر صورهما على الجروبات.