شاب سعودي يتزوج من مصرية.. والفتيات يوجهن نصائح لها
أثار زواج شاب سعودي من فتاة مصرية في محافظة الإسكندرية شمال العاصمة القاهرة الأسبوع الماضي موجة من المزاح على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وجاءت التعليقات على الصور التي نشرت على مواقع التواصل ساخرة على سبيل المزاح خاصة بين الفتيات، حيث قالت إحدى الفتيات: ” والله أبغي أتجوز ثري عربي ” ، وأضافت أخرى : ” يا بختها لاقيته فين دي “.
بينما وجهت فتاة ثالثة نداء إليها قائلة: ” طيب رقم تليفونه بقي بعد إذنك علشان مثني وثلاث ورباع ” ، ووجهت فتاة نصيحة طريفة للعروس أن تحافظ عليه وتسعده في حياته لتشجيع الشباب السعوديين على الزواج من المصريات، وتشجيع المنتج الوطني.
وتعليقاً على انتشار صورهما أكدت صديقة العروس، أن انتشار صور زواجهما وكثرة التعليقات أدت لضيق وغضب العروس، بشكل كبير، حتى إنها حذفت عدة مقاطع من زفافها عقب نشرها، ناشدت الفتيات بالتوقف عن نشر صورهما على الجروبات.
Reem[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 31 دقيقة
بتندم مع الأيام إنك إرتبطت في إجنبية والثانية تبغاها سعودية معروف النهاية !!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33993 ] نشر منذ 30 دقيقة
المصريات جميلات ونعومات
وخدومه
تغسل لك حتى أذانك
الله يرزقني بزوجة صالحة تكون من مصر ولا روسيا
غير كذا
قفل على الموضوع نهائيآ😘😘😘😘
كان زمان[ عدد التعليقات: 3151 ] نشر منذ 28 دقيقة
بكره تندم يا جميل …
براغى[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يسعدهما ويبارك لهما ..
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4494 ] نشر منذ 23 دقيقة
التوفيق بيد الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33993 ] نشر منذ 14 دقيقة
من تقدر الحياة الزوجية وتعرف معنى كلمة زوج
وأهمية وجود الزوج في حياتها هذي تحطها على رااااسك وتشيلها بعيونك الثنتين
الي يروح مصر
يجد السعادة موجوده في كل مكان
ناس بسيطة عايشه على قدها
لكن نظاف من الداخل ومهما تكالبت علية الهموم تلقاه يضحك ومستانس
وكاسة الشاي بيد والسجارة بيد
نفسيات مرتاحة من الداخل
لأن الله عطاه زوجة
تقوله ياسيدي وأبوعيالي
ينور عينيا
تصحى فطورك جاهز
ترجع من دوامك غداك جاهز
تجي في اليل
قسم باالله حتى الطشت باالماء والملح تقعد عن رجلينك وتغسلها
تنبسط لاشافتك مبسوط
وتتضايق لاشافتك متضايق
وتمرض معك إذا مرضت
وعندها أستعداد تموت معك
أحلا تحية لبنات مصر👏👏👏
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31554 ] نشر منذ 9 دقائق
ألف ألف ألف مبروك الله يسعدهم ويوفقهم
زائر[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 دقيقتين
من يسمع طاري النسوان يجيك يركض كنه ضب منحاش من سيل ياصبر الارض .. يارب لاتبلانا