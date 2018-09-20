بالفيديو والصور.. بكاء كريستيانو رونالدو بعد طرده أمام فالنسيا بدوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

بكى البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ولاعب يوفنتوس الجديد عقب تلقيه البطاقة الحمراء خلال المباراة التي جمعت فريقه مع فالنسيا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان رونالدو قد حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 29 بعد اعتدائه بدون كرة على أحد مدافعي الفريق الإسباني، ما تسبب في توقف المباراة لعدة دقائق وحدوث بعض المشادات.

وتعد تلك المباراة الأولى لكريستيانو لرونالدو مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، منذ انتقاله خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.