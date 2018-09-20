” العيسى ” يوضح أسباب تأخر طباعة المقررات الدراسية

عادل الحربي (صدى):

يعقد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيًا في مقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي.

ويرد الوزير على كافة التساؤلات التي طرحت سابقًا حول تأخر طباعة المقررات الدراسية، خلال المؤتمر الصحفي، كما يوضح ماهية التغييرات التي تمت عليها خاصة للمرحلة الثانوية التي تأخر توزيعها.

ويفتتح ” العيسى ” معرض تطوير محتوى الكتاب المدرسي، كما يشرح العيسى والزغيبي ما مر به المحتوى الورقي لأكثر من 700 كتاب وأهم المحطات والمراحل التي مرت بها عمليات التطوير للكتب الدراسية خلال هذا العام.