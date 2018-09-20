” العيسى ” يوضح أسباب تأخر طباعة المقررات الدراسية
يعقد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيًا في مقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي.
ويرد الوزير على كافة التساؤلات التي طرحت سابقًا حول تأخر طباعة المقررات الدراسية، خلال المؤتمر الصحفي، كما يوضح ماهية التغييرات التي تمت عليها خاصة للمرحلة الثانوية التي تأخر توزيعها.
ويفتتح ” العيسى ” معرض تطوير محتوى الكتاب المدرسي، كما يشرح العيسى والزغيبي ما مر به المحتوى الورقي لأكثر من 700 كتاب وأهم المحطات والمراحل التي مرت بها عمليات التطوير للكتب الدراسية خلال هذا العام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33993 ] نشر منذ 41 دقيقة
أخ بس
ليتني صحفي وأحضر هل المؤتمر😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33993 ] نشر منذ 40 دقيقة
سؤال واحد
بس الي أبوجهه لك
.الله بس سؤال؟
ليش ماتحاول تستفيد من تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم؟🤔
رااايق[ عدد التعليقات: 5469 ] نشر منذ 31 دقيقة
أييييييه * الله يحم زمااان أول بس *!!!!
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الكتب الدراسية والمقررات تكون موجودة وجاهز بمستودعات المدارس قبل بدأ العام الدراسي الجديد بأسبوعين *!
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أو أسبوع على أقل تقدير ***
رااايق[ عدد التعليقات: 5469 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يرحم * لتصحيح الخطأ الكبيوردي ** (^_^) **
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4599 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يرحم مزنه