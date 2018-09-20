شبكة تستغل الأطفال جنسيا وتصورهم بأوضاع جنسية شاذة

واشنطن(صدى):

قامت شبكة إجرامية باستغلال أطفال مغاربة جنسيًا؛ حيث كانوا يروجون لأشرطة فيديو مصورة للأطفال وهم في أوضاع جنسية شاذة.

وبالتطرق للتفاصيل، كانت الشبكة تقوم بتصوير الأطفال بأوضاع جنسية شاذة، ثم يقومون بترويج هذه الفيديوهات في مجموعة من البلدان الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الأوروبية تمكنت من تفكيك هذه الشبكة، والقبض على 10 متهمين من بينهم ” مغاربة، فرنسيون، وبلغاريون ” كانوا يروجون لأشرطة الفيديو على منصات إلكترونية سرية مسبقة الدفع.