ما لا تعرفه عن أضرار المشروبات الغازية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تُعد المشروبات الغازيّة من أكثر المشروبات الرائجة بالوقت الحالي، فلا تكاد تخلو الموائد اليومية منها، دون النظر إلى ما يمكن أن تسببه هذه المشروبات من أضرار على الصحة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض الأضرار التي تسببها ” المشروبات الغازية ” .

الشيخوخة المبكرة

المشروبات المحلاّة بسكر طبيعي أو اصطناعي تؤثر على الخلايا بشكل يمنعها من التجدد بالسرعة الطبيعية لها، مما يعني ” شيخوخة مبكرة ” .

زيادة الوزن

عبوة بسعة 200 ملل تحتوي على 150 سعرة حرارية، فإن كنتم تتناولون عبوة واحدة يوميًا، فأنتم تضمنون زيادة 6 كليوجرامات في السنة.

تلف الأسنان

تُعد المشروبات الغازية أسوأ ما يمكن أن يحصل لأسنانكم، فالأحماض الموجودة فيها تزيل الكلسيوم عن الأسنان وتعرّيها حتّى اتلافها كليًا.

سرطان البنكرياس

هناك علاقة مباشرة بين المشروبات الغازية والبنكرياس؛ وذلك بسبب قدرتها على تحويل الخلايا لخلايا سرطانية.