ما لا تعرفه عن أضرار المشروبات الغازية
تُعد المشروبات الغازيّة من أكثر المشروبات الرائجة بالوقت الحالي، فلا تكاد تخلو الموائد اليومية منها، دون النظر إلى ما يمكن أن تسببه هذه المشروبات من أضرار على الصحة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض الأضرار التي تسببها ” المشروبات الغازية ” .
الشيخوخة المبكرة
المشروبات المحلاّة بسكر طبيعي أو اصطناعي تؤثر على الخلايا بشكل يمنعها من التجدد بالسرعة الطبيعية لها، مما يعني ” شيخوخة مبكرة ” .
زيادة الوزن
عبوة بسعة 200 ملل تحتوي على 150 سعرة حرارية، فإن كنتم تتناولون عبوة واحدة يوميًا، فأنتم تضمنون زيادة 6 كليوجرامات في السنة.
تلف الأسنان
تُعد المشروبات الغازية أسوأ ما يمكن أن يحصل لأسنانكم، فالأحماض الموجودة فيها تزيل الكلسيوم عن الأسنان وتعرّيها حتّى اتلافها كليًا.
سرطان البنكرياس
هناك علاقة مباشرة بين المشروبات الغازية والبنكرياس؛ وذلك بسبب قدرتها على تحويل الخلايا لخلايا سرطانية.
qlq[ عدد التعليقات: 3962 ] نشر منذ 39 دقيقة
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الاسنان الاسنان الاسنان الاسنان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33993 ] نشر منذ 36 دقيقة
كنت أشربها
لكن بعد ماشفت نفس صاحب أحد مصانع الببسي
مايشربها لا هو ولا أولادة
مسكت أبريبيييييييك
وطقيت ريوووووووس
والحين ثمان سنوات
ماأشرب غير عصائر طبيعية
ولا مشروب واحد
الي هو باور هاوس في الأسبوع مره🤗
رااايق[ عدد التعليقات: 5469 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يكفينا شر الغازيات ومشروباتها *!!! ** (^_^) **
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بصراحة أنا كنت مطيح بالميرندا برتكان والـ سـفـ 7 ـن أب ( يااا لزيز يارااايق)**!!
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اللحين بالطاجز هههههههههه * برتكان * و مانجا * وليمون بالنعناع *!!
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31554 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يعز النعمه
Reem[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 10 دقائق
إنا كنت مدمنه ميرندا تفاح الاخضر
الآن
هولستن وبس .