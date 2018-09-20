25 فائزا في ختام مسابقة تراتيل

نايف السالم(صدى):

اختتمت الشركة السعودية للكهرباء مسابقة “ تراتيل ” الأولى لحفظ القرآن الكريم في حفل بهيج حضره عدد من مسؤولي الشركة ومنسوبيها وأبنائهم، حيث تم تكريم (25) فائزاً بعد منافسة استمرت لمدة اسبوعين لأكثر من مائتين متسابق بجميع مناطق الأعمال التابعة للشركة بالمملكة.

وكرم المهندس خالد الغامدي، نائب الرئيس الأعلى لنشاط الاتصال والعلاقات العامة بالنيابة في “السعودية للكهرباء”، سبعة عشر فائزاً من منسوبي الشركة، وثمانية فائزين من أبناء الموظفين، مقدماً التهنئة لجميع المشاركين في ظل المنافسات القوية، والمواهب الشابة، والأطفال الذين أظهروا أداءً رائعاً في حفظ القرآن الكريم خلال جميع مراحل المسابقة.

وتنوعت أعمار أبناء الموظفين المشاركين في المسابقة التي تنظمها “ السعودية للكهرباء ” للمرة الأولى هذا العام بحضور ومشاركة خمس جمعيات خيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة، هي جمعيات مكنون بالرياض، وجمعية خيركم بجدة، وجمعية تحفيظ القران الكريم في كل من القصيم والدمام وابها، إضافة إلى رعاية تلك الجمعيات للحفل الختامي وتقديم لجان التحكيم الخاصة بالمسابقة.

يُذكر أن مسابقة “تراتيل” لحفظ القرآن الكريم التي نظمتها “ السعودية للكهرباء ” تهدف إلى حث الموظفين وأبنائهم على حفظ كتاب الله عز وجل، وتدبر معانيه، واستغلال أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع.