جامعة الأميرة نورة تشكل فرقا رياضية لكل قسم بالكليات

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة تشكيل فرق رياضية لكل قسم من الأقسام التعليمية بالكليات، تشمل فريقا لكرة القدم يتكون من 15 طالبة 10 أساسيات، و5 احتياط، وفريقا لكرة السلة يتكون من 10 طالبات 5 أساسيات، و5 احتياط؛ وذلك بعد نجاح تنظيم البطولة الرياضية الأولى للطالبات لكرة القدم وكرة السلة بمشاركة جامعات أخرى.

وأشارت الجامعة إلى أنها تهدف لتحقيق غاياتها الإستراتيجية المتمثلة في خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة وإدراج خدمة المجتمع في برامج الجامعة، لافتة إلى اعتماد الرؤية على إقامة مزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية.

وأوضحت، أن التوسع في الفرق يأتي في إطار تنوع النشاطات المقدمة للطالبات واتساقاً مع رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة ممارسي الرياضة لدى سكان المملكة، والمساهمة في رفع مستوى اللياقة البدنية ودعم الأنشطة الرياضية ونشر الوعي بين الطالبات لممارسة الرياضة لتحقيق التكامل الصحي والبدني، وبيئة رياضية نشطة متكاملة للطالبات، والاستفادة من مرافق الجامعة الرياضية حيث لاقى التسجيل في هذه الأندية المستحدثة إقبالاً من الطالبات.