جراحة عاجلة لإنقاذ حياة مريضه تعرضت لنزيف رحمي 

سعيد العجل(صدى):

تمكن بفضل الله الأطباء في مستشفى حبونا العام من انقاذ حياة سيدة في العقد الثالث تعرضت لنزيف حاد في الرحم .

وكانت المريضة قد حضرت إلى قسم الطواري في مستشفى حبونا العام وهي في حالة حرجة وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أتضح أن لديها حمل خارج الرحم وتعاني من إنفجار في أحد أنبوبي قناة فالوب .

حيث تقرر إجراء عملية عاجلة تمكن من خلالها الأطباء إستئصال قناة فالوب اليمنى وإيقاف النزيف بفضل الله .