” صحة الجوف ” تبدأ رصد مخالفي نظام مكافحة التبغ بمنشآتها

سعيد العجل(صدى):

نفذ فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بـ ” صحة الجوف ” العديد من الجولات الإشرافية لتطبيق نظام مكافحة التدخين، حيث تم وضع اللوحات التحذيرية داخل المنشآت الصحية وخارجها، والتي تحمل عبارة ” التدخين داخل هذه المنشأة أو في حرمها يعرضك لغرامة ٢٠٠ ريال “.

حيث سيتم تطبيق النظام و فرض الغرامات ضد أي مدخن في المنشآت الحكومية و المستشفيات و المراكز الصحية.

وأوضحت صحة الجوف أنه سيتم إستخدام تطبيق الجوال لضبط وتحرير مخالفات نظام مكافحة التدخين، مع التأكيد على أهمية القيام بالجولات الميدانية على جميع المراكز الصحية لتطبيق ، مشيرة إلى جاهزية اللجنة ، وذلك من خلال رصد المخالفات ومصادرة كل ما هو مخالف للائحة التنظيمية ذات العلاقة بالتبغ.