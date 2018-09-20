رصد 4 مخالفات لنظام مكافحة التبغ

سعيد العجل(صدى):

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة القنفذة في أولى جولاتها التفتيشية أربع مخالفات لإستخدام التبغ تم على إثرها تحرير مخالفات وتحصيل الغرامات التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

تجدر الإشارة إلى أن صحة القنفذة تعمل على تنفيذ عدة برامج توعوية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الإستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري ، وذلك بهدف تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها التدخين وعوامل الخطورة الناتجة عنه .