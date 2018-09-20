رغم أزماتها الأخيرة.. حليمة بولند تطل بجمال ساحر

الخميس 20
سبتمبر
فعلآ جميلة ومربربه
بس مشكلتها
أنها خلاص عجووووز
البنت الكبيرة حتى لو مازال مظهرها شباب
لكنها مدمورة من الداخل
مثل البيت القديم
يحتاج لأزالة وأعادة بناء
مهما رممت فيه
ماينفع😐
ههههههه يالقرني–
القصر القديم يبقى جماله شاهد عليه بروعة التصميم وتماسك اعمدته
ومن الداخل تجد فن النحت وجمال القبب وما يحتاج الا تلميع بسيط او بعض الطلاء للاعمده وبعض الاركان-وطالما يتم صيانته اول باول لايضره كثرت الزوار-والضيوف-
حليمة طيب مرة بس متخطبة مشاعرها مالقت إحتواء ينسيها العالم إن شاء الله تجد ضالتها بالحلال
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
رد مقنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع نوعا ما
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33993 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلآ جميلة ومربربه
بس مشكلتها
أنها خلاص عجووووز
البنت الكبيرة حتى لو مازال مظهرها شباب
لكنها مدمورة من الداخل
مثل البيت القديم
يحتاج لأزالة وأعادة بناء
مهما رممت فيه
ماينفع😐
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4494 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه يالقرني–
القصر القديم يبقى جماله شاهد عليه بروعة التصميم وتماسك اعمدته
ومن الداخل تجد فن النحت وجمال القبب وما يحتاج الا تلميع بسيط او بعض الطلاء للاعمده وبعض الاركان-وطالما يتم صيانته اول باول لايضره كثرت الزوار-والضيوف-
Reem[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة
حليمة طيب مرة بس متخطبة مشاعرها مالقت إحتواء ينسيها العالم إن شاء الله تجد ضالتها بالحلال
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
رد مقنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع نوعا ما
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33993 ] نشر منذ 43 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂