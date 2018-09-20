ترقية العثيمين لرتبة وكيل رقيب

محمد السعران(صدى):

قلد سعادة مدير إدارة الشرطة العسكرية بقيادة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي العميد الركن حسن بن علي النعمي العريف عبدالمحسن بن شعيفان ال عثيمين من منسوبي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر بترقيته لرتبة وكيل رقيب.

صحيفة ” صدى ” تتقدم بالتهنئة للوكيل رقيب عبدالمحسن ال عثيمين وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.