ترقية العثيمين لرتبة وكيل رقيب
قلد سعادة مدير إدارة الشرطة العسكرية بقيادة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي العميد الركن حسن بن علي النعمي العريف عبدالمحسن بن شعيفان ال عثيمين من منسوبي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر بترقيته لرتبة وكيل رقيب.
صحيفة ” صدى ” تتقدم بالتهنئة للوكيل رقيب عبدالمحسن ال عثيمين وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.
عبدالله[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 4 ساعات
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عبدالله[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 4 ساعات
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Reem[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يوفقك
مبروك..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31571 ] نشر منذ 4 ساعات
ماشاء الله تبارك الرحمن
الله يوفقه