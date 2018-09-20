السماح لمنسوبي الصحة بالدراسة خارج أوقات الدوام على نفقتهم

حمود العنزي(صدى):

أبدت وزارة الصحة موافقتها على السماح لمنسوبيها بالدراسة خارج أوقات الدوام؛ وذلك في البرامج الدراسية التي لا يشترط لها التفرغ التام للدراسة.

حيث أصدر مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة خطابًا موجهًا لعميد الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز، مبينًا فيه الموافقة على السماح لمنسوبي الصحة بالالتحاق بالبرامج والدرجات العلمية التي تنفذ برسوم دراسية ولا تتطلب تفرغ للدراسة بالإيفاد.

واشترط أن يحصل الراغب في الالتحاق بهذه البرامج على ‏موافقة من جهة عمله بعدم تعارض الدراسة مع أوقات العمل، وعدم تحمل الوزارة أي تكاليف مالية أو إدارية تترتب على دراسة الموظف خلال أو بعد الحصول على المؤهل.

أما فيما يتعلق بالبرامج التي تتطلب التفرغ التام وبرسوم دراسية، فقد أشار الخطاب إلى استمرارية عدم منح القبول للملتحقين بهذه البرامج.

وجاء ذلك على خلفية طلب وزير الصحة في وقت سابق من وزير التعليم توجيه من يلزم حيال إيقاف الجامعات من إصدار القبول لمنسوبي الصحة في جميع البرامج والدرجات العلمية التي تنفذ برسوم دراسية، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارته.