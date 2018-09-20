احذر.. تراكم الجير على الأسنان يسبب تآكل عظام الفكين

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر تسوس الأسنان من المشكلات التي يقع فيها العديد من الصغار والكبار نتيجة إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يوميا، مما يؤثر على صحة الأسنان ومظهرها.

ويقول الدكتور باسم سمير إستشارى طب الأسنان وعضو جمعية ستراومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، إن معظم مشكلات الأسنان في مصر تتلخص في إهمال الأسنان، ما يؤدى لانتشار التسوس بشكل سريع ومعه تتآكل الطبقات حتى يصل التسوس للعصب.

وأضاف سمير ، أن إهمال اللثة وعدم غسل الأسنان بالمعجون مرتين يوميا يتسبب في ظهور الجير والبكتريا التي تبدأ في تكوين صديد، كما أن عملية إزالة الجير لا بد وأن تتم في عيادة طبيب الأسنان من خلال جهاز يعمل على إزالة رواسب وتكلسات الجير المتواجدة حول الأسنان واللثة.

وتابع، أن تراكم جير الأسنان يؤدى إلى تراكم البكتيريا الضارة كما يتسبب في أمراض اللثة وتجاويف الأسنان وفقدان الأسنان كما أنه يدمر مينا الأسنان ويزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة وقد تؤثر على صحة عظام الفكين وقد يؤدي إلى تآكل عظام الفكين.

وأشار ، إلى أن الأسنان تحتاج دائما لعناية واهتمام شخصي كبير حتى تصبح صحية وأكثر بياضا، حيث يعاني بعض الأشخاص من مشكلة جير الأسنان وتراكم بعض المواد التي تؤدي للتسوس والبكتريا وتؤذي الأسنان بشكل كبير.