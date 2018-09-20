مواطنة ترفع دعوى ضد والدها لتمكينها من استكمال دراستها خارج البلاد
رفعت مواطنة ذات 24 عامًا، تسكن مع والدتها منذ 10 سنوات ، دعوى قضائية ضد والدها، الذي لم تراه منذ ست سنوات.
وأوضحت الفتاة أنها تدرس في جامعة تخصص توظيف دولي، وتستوجب طبيعة دراستها السفر إلى خارج البلاد لاستكمالها وإن والدها يقف حائلا دون تحقيق رغبتها ويرفض استخراج جواز سفر لها، مطالبة برفع ولاية والدها عنها.
وجلبت المحكمة المدعى عليه بالقوة الجبرية بعدما امتنع عن المثول أمامها ورفض إرسال من ينوب عنه رغم تبليغه بالحضور.
وألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة الأب باستخراج جواز سفر لابنته لتمكينها من مواصلة الدراسة في الخارج.
رااايق[ عدد التعليقات: 5469 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله **
خليفة[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
الاب هو اساس وجود الابناء فكيف تجرأت بالشكوى عليه وجرجرته في المحاكم وكيف للمحاكم تحكم لها ضد الاب
سالم[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 2 ساعتين
لها 6 سنوات ماشافت ابوها
واذا كان الاب داشر
لا زم تتقيد البنت بكلامه طبعا لا لا
أبو خالد 88[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين
امس زوج يحرم زوجته.. واكتشفتوا ضعف القصه والسيناريو
الان قلبتوا ع الاب ..
ربي يخيب مسعاكم يارب
شهيد التغلي[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل الحكاية هي بداية نزع ولاية الأب عن البنات حسبي الله ونعم الوكيل
العتيبي[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي بنت راشدة تبلغ من العمر ٢٤ عام من ذو ست سنوات لم ترت ابوها بمعي ان ولدها كان يزورها الى عمر ١٨ سنة وهي قاصر وهذا يدل على ان ولدة البنت هي من تقوم بتاليب البنت على ولدها ومن المفترض ولدها يرفع عليها دعوى عقوق لان هذا السن الابناء هم من يزورون الاباء ولاكن الاعلام يصور ان الاب هو الرجل القاسي الاناني ولام المسكينة
Reem[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهدي سرهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33993 ] نشر منذ 1 ساعة
البنت إذا حطت براسها شي
محد يقدر يمنعها
البنات الحين صاروا قوة لايستهان بها
ومن بعد ماكان مطلبهم بسيط
صاروا يطلبون كل شي
وباالقوة أيضآ
وخلاص ياعزيزي الأب
بنتك أو أبنك لاصار في الثامنة عشر
خله يروح يشوف حياته
ويبني مستقبلة
لعد تخليه يقعد عندك نهائيآ
علشان تفتك من المحاكم.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4494 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اعلم بالظروف -من الخبر نستشف ان الاب منفصل عن الام وتارك الام والبنت-
slman[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 1 ساعة
المفترض تمتثل لكلام والدها وهو يخاف عليها تكون خارج البلاد وليس معها احد محرم لها لن تفلح وهي عاقه وترفع دعوى ضد والدها بالمحكمه اللهم اجعلنا بارين بوالدينا ونطيع اوامرهم
الشاعر[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا مايسعون اليه بني علمان لعنهم الله ومن خلفهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31554 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله المستعان
رااايق[ عدد التعليقات: 5469 ] نشر منذ 50 دقيقة
يبوون يخلون الحبل على الغارب **!!!
كان زمان[ عدد التعليقات: 3151 ] نشر منذ 50 دقيقة
نسأل الله السلامه ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11207 ] نشر منذ 48 دقيقة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله المستـــــعان .
ابو مشاري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله فالها الندم
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 8 دقائق
صراحة هذة هي قله الادب المحكمه شريكة في هذا الظلم للاب الاب هو المسئول يجب ان يحترم رائيه مهما كان هذا اب اب اب اب اب با يعني رب الاسره .
بن سليمان[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 دقيقة
نعوذ بالله من العقوق.