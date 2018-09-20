مواطنة ترفع دعوى ضد والدها لتمكينها من استكمال دراستها خارج البلاد

نايف السالم(صدى):

رفعت مواطنة ذات 24 عامًا، تسكن مع والدتها منذ 10 سنوات ، دعوى قضائية ضد والدها، الذي لم تراه منذ ست سنوات.

وأوضحت الفتاة أنها تدرس في جامعة تخصص توظيف دولي، وتستوجب طبيعة دراستها السفر إلى خارج البلاد لاستكمالها وإن والدها يقف حائلا دون تحقيق رغبتها ويرفض استخراج جواز سفر لها، مطالبة برفع ولاية والدها عنها.

وجلبت المحكمة المدعى عليه بالقوة الجبرية بعدما امتنع عن المثول أمامها ورفض إرسال من ينوب عنه رغم تبليغه بالحضور.

وألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة الأب باستخراج جواز سفر لابنته لتمكينها من مواصلة الدراسة في الخارج.