بعدما اعتقله الإخوان.. ناشط يمني يكشف انتهاكات مروعة في سجون مأرب

فهمي محمد(صدى):

كشف الكاتب والناشط اليمني حافظ مطير ، والذي اعتقل مؤخرًا من قبل قوات أمنية تابعة لحزب الإصلاح، الجناح السياسي لجماعة الإخوان في اليمن، عن الانتهاكات التي شهدها داخل سجون محافظة مأرب .

وقال الكاتب في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” إنه اعتُقل على خلفية منشور له على فيس بوك هاجم فيه السلاليين من قيادات وأعضاء حزب الإصلاح الإخواني.

وأضاف: ” أرسلت للتوقيف في الشرطة العسكرية بعد أن تم التحقيق معي في دائرة الأمن العسكري.. لماذا أكتب عن السلاليين في ومقدمتهم الولي والوضري لأدخل السجن للتوقيف فأجد في تلك الزنزانة أن معظم الموجودين سجنوا إرضاء لرغبات السلاليين كالمقدم مجاهد الفضلي مسؤول العلاقات العامة في دائرة الأشغال العامه الذي أرسله أحمد الولي قبل أكثر من شهر للتوقيف لدى الشرطة العسكرية لأنه كتب عن فساده ” .

وأوضح وجود حالات عديدة التقاها بالسجن طالت أوائل الأشخاص الذين تصدوا لميليشيات الحوثي عند انقلابها على الشرعية في أواخر العام 2014 ، قائلًا: ” في السجن وجدت ابن ريمة يحيى العبدي ذلك الشاب الذي صار شبه مجنون، وحين تسأله لماذا سجنت، يرد عليك: هاه لا أدري.. أبصر الجرح الذي في فخذي واخوتي اثنين شهداء ورواتبي ورواتب الشهداء موقفه ولا أدري ما السبب إلا لإننا يا أبناء ريمة مستضعفين لو نحرق أنفسنا بديزل ” .

وتابع : ” هذه المظلوميات والتغاضي عنها، هي ما ستسبب تباطؤ النصر على الحوثي، فالعدل أولًا والنصر لن يكون إلا بالعدل والقيم والأخلاقيات والتعامل برقي وإنسانية ” .