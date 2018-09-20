أربعيني يهدد بقتل طفل هزمه في لعبة إنترنت
ألقت شرطة نيويورك القبض على رجل أربعيني، هدد بإطلاق النار على طفل، بعد أن هزمه في لعبة ” فورتنايت ” على الإنترنت.
وهدد المتهم الطفل بالذهاب إلى منزله أو مدرسته لقتله، وذلك بعد لعبهما سويًا لعدة أشهر.
وطالب قائد الشرطة الآباء بضرورة مراقبة أطفالهم حتى يكونوا على بينة من هوية الأشخاص الذين يلعبون معهم عبر الإنترنت.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54370 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارهابيون مجرمون فاسدون ..
.. عليهم من الله مايستحقون ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 33993 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلآ لازم على الأباء مراقبة أولادهم
الزمن هذا زمن يخوف
والشواذ ياكثرهم
صار الواحد يخاف على ولده أكثر من خوفه على البنت
فالحذر الحذر😐
Reem[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 1 ساعة
منت قد اللعب لاتعلب هههه