أربعيني يهدد بقتل طفل هزمه في لعبة إنترنت

واشنطن(صدى):

ألقت شرطة نيويورك القبض على رجل أربعيني، هدد بإطلاق النار على طفل، بعد أن هزمه في لعبة ” فورتنايت ” على الإنترنت.

وهدد المتهم الطفل بالذهاب إلى منزله أو مدرسته لقتله، وذلك بعد لعبهما سويًا لعدة أشهر.

وطالب قائد الشرطة الآباء بضرورة مراقبة أطفالهم حتى يكونوا على بينة من هوية الأشخاص الذين يلعبون معهم عبر الإنترنت.