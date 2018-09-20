” التعليم ” تحذر من معاقبة الطلاب مهما كانت المبررات

علي القحطاني (صدى):

شددت وزارة التعليم، على جميع المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية ،والأهلية، على عدم استخدام أي أسلوب من أساليب العقاب مهما كانت المبررات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التعامل مع من يستخدم هذه الوسيلة وفق مانصت عليه اللوائح والانظمة.

وطالبت بعدم عقاب الطلاب والطالبات بأي صورة من صوره البدني ،والنفسي ،واللفظي ، أو حتى إخراجهم من الفصول او ايقافهم اثناء الحصص.

كما طالبت بتفعيل قواعد السلوك والمواظبة والتركيز على الجانب الوقائي والنمائي.