بالصور.. شركة طيران تخطئ في كتابة اسمها على إحدى طائراتها

بكين(صدى):

أثار خطأ هجائي لشركة ” كاثي باسيفيك ” للطيران في كتابة اسمها على إحدى طائراتها، سخرية كبيرة.

واضطرت الشركة إعادة الطائرة إلى ورشة الطلاء بعد حدوث الخطأ الهجائي في كتابة اسم الشركة على جسم الطائرة.

ولاحظ مسافرون الخطأ الهجائي، المتمثل في غياب حرف الـ F من الكلمة الإنجليزية ” باسيفيك ” ، في مطار هونغ كونغ الدولي واتصلوا بالشركة ليخبروها.

وتقبلت الشركة المشكلة بصدر رحب وقالت في تغريدة على حسابها على موقع تويتر: ” معذرة، لن يستمر هذا الدهان طويلًا، وستعود هذه الطائرة إلى الورشة، وكما هو متوقع، لم يكن الخطأ مقصودًا، على الرغم من أن بعض العاملين في قطاع الطيران قالوا إنه خطأ يصعب تبريره ” .