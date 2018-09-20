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بالفيديو.. بوتين يستعرض مهاراته في الرماية ببندقية ” كلاشنيكوف “

بالفيديو.. بوتين يستعرض مهاراته في الرماية ببندقية ” كلاشنيكوف “
موسكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، استعراض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،أمس الأربعاء، مهاراته في الرماية ببندقية قنص جديدة من نوع كلاشنيكوف.

وتداولت وسائل الإعلام العالمية صورا ومقاطع فيديو لبوتين وهو يطلق بضع رصاصات من البندقية أصاب أكثر من نصفها الهدف في الصميم.

ووُضع الهدف في أبعد مسافة ممكنة ،وأطلق بوتين النار خمس مرات وأصاب الهدف في أكثر من نصفها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19711 ] نشر منذ 51 دقيقة

بما انه يستعمل الدربيل فمن الطبيعي ان يصيد الهدف

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