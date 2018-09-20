تفاصيل مطاردة 4 طلاب لقائد مدرستهم ومحاولاتهم للاعتداء عليه

نايف السالم(صدى):

تمكنت الدوريات الامنية من الإطاحة بـ 4 طلاب بالمرحلة الثانوية، قاموا بمطاردة قائد مدرستهم محاولين الاعتداء عليه.

وفوجئ قائد المدرسة خلال توجهه إلى منزله، بعد انتهاء دوام أمس الأربعاء، بملاحقته بسيارة بها 4 طلاب، محاولين الاعتداء عليه، بحسب وسائل محلية.

وسارع المجني عليه بإبلاغ الشرطة مستنجدًا بهم لإنقاذه، وعلى الفور حددت الشرطة موقعه بحي الفريسنة الشرقية شمال جدة، وقامت بإنقاذه.

وسيتم إحالة الطلاب للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالهم.