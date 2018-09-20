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  3. بالفيديو.. عريس يفاجئ عروسته ويأخذها من شباك غرفتها بـ ” الونش “

بالفيديو.. عريس يفاجئ عروسته ويأخذها من شباك غرفتها بـ ” الونش “

بالفيديو.. عريس يفاجئ عروسته ويأخذها من شباك غرفتها بـ ” الونش “
القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول ،لحظة قيام عريس مصري بمفاجأة خطيبته ،للتعبير عن حبه لها، حيث استأجر” ونش ” لنقله من الشارع إلى الشرفة المُطلة على غرفتها ليهديها مجموعة من البلالين المرسوم عليها قلوب للتعبير عن حبه وإعجابه بها.

وأوضح الفيديو صعود العريس ويدعى ” زياد ” إلى الدور الرابع لأخذ عروسته من النافذة، ونزلا إلى الشارع وسط ذهول المارة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 2 ساعتين

صباح الخير للجميع،،

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وللمعاريس في أفراحهم مذاهبوا.

[ عدد التعليقات: 19711 ] نشر منذ 2 ساعتين

صرعه جديده

[ عدد التعليقات: 54368 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههه ,,

,, كانوا يقولون حب في الزنزانه ، هاالحين يقولون حب في سلو الكرين ,,

,, ياالله .. كله محصل بعضه ,,

[ عدد التعليقات: 54368 ] نشر منذ 2 ساعتين

صباح النور والسرور والخير والبركه يااخ واضح وصريح وكذالك الأخ العزيز ابو عمار ,,

[ عدد التعليقات: 54368 ] نشر منذ 2 ساعتين

…. حب في سلة الكرين ….^^

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