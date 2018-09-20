بالفيديو.. عريس يفاجئ عروسته ويأخذها من شباك غرفتها بـ ” الونش “

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول ،لحظة قيام عريس مصري بمفاجأة خطيبته ،للتعبير عن حبه لها، حيث استأجر” ونش ” لنقله من الشارع إلى الشرفة المُطلة على غرفتها ليهديها مجموعة من البلالين المرسوم عليها قلوب للتعبير عن حبه وإعجابه بها.

وأوضح الفيديو صعود العريس ويدعى ” زياد ” إلى الدور الرابع لأخذ عروسته من النافذة، ونزلا إلى الشارع وسط ذهول المارة.