بالفيديو.. عريس يفاجئ عروسته ويأخذها من شباك غرفتها بـ ” الونش “
وثق مقطع فيديو متداول ،لحظة قيام عريس مصري بمفاجأة خطيبته ،للتعبير عن حبه لها، حيث استأجر” ونش ” لنقله من الشارع إلى الشرفة المُطلة على غرفتها ليهديها مجموعة من البلالين المرسوم عليها قلوب للتعبير عن حبه وإعجابه بها.
وأوضح الفيديو صعود العريس ويدعى ” زياد ” إلى الدور الرابع لأخذ عروسته من النافذة، ونزلا إلى الشارع وسط ذهول المارة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 2 ساعتين
صباح الخير للجميع،،
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وللمعاريس في أفراحهم مذاهبوا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19711 ] نشر منذ 2 ساعتين
صرعه جديده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54368 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههه ,,
,, كانوا يقولون حب في الزنزانه ، هاالحين يقولون حب في سلو الكرين ,,
,, ياالله .. كله محصل بعضه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54368 ] نشر منذ 2 ساعتين
صباح النور والسرور والخير والبركه يااخ واضح وصريح وكذالك الأخ العزيز ابو عمار ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54368 ] نشر منذ 2 ساعتين
…. حب في سلة الكرين ….^^