10 آلاف ريال مكافأة للاعبي النصر بعد الفوز على القادسية

نواف السالم(صدى):

قدم رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، مكافأة قدرها 10 آلاف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق، عقب الفوز على القادسية، بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبارك آل سويلم للجماهير في تغريدة عبر ” تويتر ” قائلا: ” أبارك لجماهير النصر على الفوز المستحق لمباراتنا في جولة الوطن، مازلنا نعمل بجد لإسعادكم، ونتطلع لحصد النقاط كاملة في كل مباراة ” .

وكان اللاعب النيجيري أحمد موسى قد سجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 20 بطريقة رائعة فشل حارس القادسية في صدها، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ40 بعد مراوغة من دفاعات نادي القادسية، والهدف الثالت في الدقيقة الـ66 من زمن المباراة.