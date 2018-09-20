اليوم..استكمال مباريات الجولة الثالثة من الدوري بـ 3 مواجهات قوية

ماجد محمد(صدى):

يشهد اليوم الخميس، ثلاث مواجهات ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويواجه الشباب نظيره الفتح، والتعاون في مواجهة الاتحاد، والهلال نظير الباطن، وسط حضور جماهيري كبير للفرق الـ6.

ويلتقي الشباب والفتح، اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد، في الساعة السادسة والنصف مساءًا، وسط توقعات أن يواصل لاعبو الشباب سلسلة انتصاراتهم الماضية بقيادة الروماني ماريوس سوموديكا.

بينما يسعى لاعبو التعاون لكسر حاجز التعادلات بفوز صريح، في مباراته مع الاتحاد، التي من المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

بينما يخشى الباطن انتفاضة الهلال ، في ظل عدم استقراره فنيًا، وخسارته أمام الاتفاق في الجولة الماضية.