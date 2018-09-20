بالفيديو.. متقاعد يستغل غياب جيرانه ويبني منزلا داخل حديقتهم ويشكيهم للشرطة

موسكو(صدى):

تصدر متقاعد روسي عناوين الأخبار، بقيامه بواقعة غريبة، حيث استغل غياب جيرانه، وبنى منزلا صغيرا بحديقتهم مستخدمًأ أشجار الصنوبر التي لديهم.

وكان المتقاعد يشكو من أشجار الصنوبر التي تنمو في حديقة منزل العائلة، مدعياً أن ثمار الصنوبر تسقط في أرضه، وأنه لا يستطيع تنظيفها بسبب تقدمه في السن، مطالبًا بقطع الأشجار، لكنهم لم يستجيبوا لطلبه.

وقرر العجوز أن يحل المشكلة على طريقته الخاصة، وانتظر حتى غادر جيرانه ليقضون إجازة خارج المنزل، وأخذ على عاتقه تجريد أشجار الصنوبر من الأغصان، قبل أن يبني بيتاً خشبياً فوقها.

وصدمت العائلة عندما عادت عائلة إلى المنزل، بعد 10 أيام، بعد رؤية جارهم المسن داخل منزله الجديد على أرضهم، ويطالبهمم بدفع تكاليف بناء المنزل.

وأبلغ العجوز الشرطة في وقت لاحق بأن جيرانه وعدوه بدفع مبلغ 4000 روبل، مقابل تجريد الشجرتين من الأغصان وبناء البيت الخشبي فوقها قبل مغادرتهم المنزل، إلا أنهم أخبروه أنهم عدلوا عن الفكرة في وقت لاحق، وبما أنه كان مستعداً للمشروع، قرر المضي قدماً بمجرد مغادرتهم المكان، الأمر الذي نفته العائلة جملة وتفصيلاً.